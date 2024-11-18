«Один из лучших в мире»: Ромарио высказался об игроке «Барселоны»

Известный в прошлом футболист Ромарио похвалил вингера «Барселоны» Рафинью. Бразилец был на грани трансфера летом, но он остался в каталонском клубе и теперь показывает высокий уровень игры.

«Рафинья – один из лучших игроков сегодня. Он один из лучших в мире. Он отлично выступает в футболке «Барселоны» и в футболке национальной сборной Бразилии. Рафиньей гордятся все бразильцы, он многое даст нам на футбольном поле», - цитирует Ромарио Mundo Deportivo.

В сезоне 2024/2025 Рафинья провёл за «Барселону» 17 матчей, в которых записал на свой счёт 12 голов и 10 голевых передач на партнёров.