Гави недоволен игровым временем в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Гави разочарован своим текущим положением в каталонском клубе. Об этом сообщает журналист Хави Мигель.

По данным источника, 20-летний Гави хочет получать больше игрового времени, а не по десять минут за матч. Однако медицинский персонал посоветовал главному тренеру команды Хансу-Дитеру Флику пока не рисковать игроком.

Напомним, Гави вернулся после травмы крестообразных связок в октябре. За это время он принял участие в шести встречах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Гави с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.