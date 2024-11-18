С начала 2025 года Юрген Клопп будет работать в системе «Ред Булл». Впрочем, слухи регулярно связывают немецкого специалиста непосредственно с тренерской работой, которую он пока оставил. Как сообщает Relevo, кандидатуру Клоппа рассматривают в «Атлетико». Мадридский клуб якобы уже несколько месяцев изучает рынок тренеров, желая быть готовым к возможному расставанию с Диего Симеоне. Об этом рассказывает Relevo.

Впрочем, на радаре «Атлетико» есть много тренеров – и молодых, и опытных. Фаворитом называется Фернандо Торрес. Также в списке присутствуют Луис Энрике, Маурисио Почеттино, Хулен Лопетеги, Луис де ла Фуэнте, Унаи Эмери и Марселино Гарсия Тораль.