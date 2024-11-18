Анчелотти нашёл новую позицию Асенсио

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти продолжает решать проблемы с составом из-за многочисленных травм.

Как стало известно Relevo, на одном из тренировочных занятий итальянский специалист проверил 21-летнего Асенсио на позиции правого защитника на случай чрезвычайной ситуации.

Асенсио дебютировал за основную команду «Реала» 9 ноября в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:0). Испанец провел на поле 60 минут и сделал одну результативную передачу.

24 ноября «Реал» встретится в гостях с «Леганесом». Игра 14-го тура Ла Лиги начнется в 20:30 по московскому времени.