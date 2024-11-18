Звезда НБА высказался о проблемах Мбаппе в «Реале»

Известный баскетболист Лука Дончич, выступающий за «Даллас Маверикс», высказался о результатах «Реала» в нынешнем сезоне. По словам Дончича, звёздному форварду Килиану Мбаппе требуется время на адаптацию в мадридской команде.

«Очевидно, сезон для «Реала» мог бы складываться лучше. Но знаете, такому парню, как Мбаппе, требуется некоторое время, чтобы привыкнуть. Они разберутся», - сказал Дончич Managing Madrid.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на шесть очков, проведя на одну игру меньше.