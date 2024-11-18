​Рауль: «Молодёжная команда «Реала» лучше, чем у «Барселоны»»

Бывшая звезда мадридского «Реала» Рауль остаётся верным своему клубу, а также его ценностям - он не упускает возможности подколоть «Барселону» при любом случае. Так, сейчас он заявил о том, что молодежная программа «Реала» лучше, чем у «Барселоны», несмотря на очевидные успехи таких игроков, как Педри, Гави и, конечно же, Ламин Ямаль.

- Публика часто сравнивает наш молодёжный сектор и молодёжь «Барселоны». И я считаю, что результаты «Реала» говорят сами за себя. Помимо всего прочего, у нас также лучшая молодая команда. У нас игрок, если играет хорошо, обязательно попадает в основную команду, а не выступает где-то за рубежом в других клубах, - заявил Рауль.