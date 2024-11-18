«13:30 это 13:30»: Флик дважды наказывал игрока «Барселоны»

Защитник Жюль Кунде в нынешнем сезоне дважды исключался из стартового состава «Барселоны» за опоздания. Об этом рассказывает портал Goal, ссылаясь на AS. Рулевой «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик очень пунктуален и строг в этом плане.

Когда в начале ноября Кунде снова опоздал, Флик, если верить источнику, сказал французу такую фразу: «Когда я говорю 13:30, это не 13:29 и не 13:31».

В итоге Кунде не попал в основной состав на игру против «Эспаньола». Французский защитник появился на поле по ходу второго тайма. Такая же ситуация была в октябрьском матче против «Алавеса».

«Барселона» сейчас является лидером Ла Лиги.