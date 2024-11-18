Названа дата операции Милитао после травмы «крестов»

Стало известно, когда будет прооперирован центральный защитник «Реала» Эдер Милитао.

Напомним, бразилец получил травму крестообразных связок в матче чемпионата Испании с «Осасуной» (4:0).

Как утверждает журналист Мельчор Руис, операция Милитао на правом колене пройдет завтра, 19 ноября.

В текущей кампании 26-летний Милитао принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что бразилец уже не выйдет на поле в этом сезоне.

24 ноября «Реал» встретится в гостях с «Леганесом». Игра 14-го тура Ла Лиги начнется в 20:30 по мск.