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Названа возможная дата возвращения Захаряна

18 Ноября 2024 • 15:09 Комментировать
Йове-Эспаньол
...
Реал Сосьедад
21.11 23:00

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате высказался о текущем состоянии хавбека команды Арсена Захаряна.

— Арсен близок к тому, чтобы попасть в состав на матч Кубка против «Йове-Эспаньол» в этот четверг, — заявил Мундуате Sport24.

Напомним, 21-летний полузащитник получил травму перед стартом нового сезона и перенес операцию. По этой причине российский хавбек пока на поле не выходил.

Встреча 1/64 финала Кубка Испании «Йове-Эспаньол» – «Реал Сосьедад» состоится 21 ноября. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

Напомним, контракт Захаряна с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2029 года.

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Реал Сосьедад Арсен Захарян Йон Андер Мундуате ещё теги

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