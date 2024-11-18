Названа возможная дата возвращения Захаряна

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате высказался о текущем состоянии хавбека команды Арсена Захаряна.

— Арсен близок к тому, чтобы попасть в состав на матч Кубка против «Йове-Эспаньол» в этот четверг, — заявил Мундуате Sport24.

Напомним, 21-летний полузащитник получил травму перед стартом нового сезона и перенес операцию. По этой причине российский хавбек пока на поле не выходил.

Встреча 1/64 финала Кубка Испании «Йове-Эспаньол» – «Реал Сосьедад» состоится 21 ноября. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

Напомним, контракт Захаряна с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2029 года.