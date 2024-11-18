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Сколько времени есть у «Реала» на исправление ситуации в текущем сезоне

18 Ноября 2024 • 12:00 Комментировать

Проблемы на «Реал» навалились снежным комом. Про результат здесь и писать нечего – все и так это знают. Перед клубом встал второй острый вопрос – это травмы. После того как Милитао порвал кресты – стало грустно, неизвестно, когда Давид Алаба вернётся в общую группу, но уже ясно, что для Карвахаля сезон окончен. Не забываем, что травмированы также Тчуамени, Родриго, Куртуа и Лукас Васкес.

О том, что Мбаппе не сыгрался с командой и не нашлось замены Тони Кроосу написаны уже чуть ли не поэмы. Кажется, всё против «сливочных» и можно кричать, что всё пропало, однако торопиться с выводами не стоит. В нашем материале мы постараемся доказать, что для Мадрида ещё не всё потеряно.

Действительно, вопрос травм стоит остро: на Карвахаля, Милитао «Реал» рассчитывать не может, но к главным сражениям вернутся Куртуа, Тчуамени, Родриго и Лукас Васкес.

Сколько времени есть у «Реала», чтобы выправить ситуацию

Что касается турнирных вопросов и проблемы сыгранности, то у «сливочных» ещё есть время. Думаем, около трёх месяцев. В чемпионате «Барселона» за это время не уйдёт в отрыв. Пусть команда Флика мощна, но «сине-гранатовым» не хватит скамейки, чтобы поддерживать стабильность. Если рассуждать о Лиге чемпионов, то подопечные Анчелотти, скорее всего, войдут в топ-24, но насчёт попадания в восьмерку – вопрос. Возможно, придется играть лишний раунд, однако для такого еврокубкового бойца, как «Реал», это вряд ли большая проблема. Так и выходит, что у команды есть три месяца на своё становление.

Безусловно, будет поиск. Поиск сыгранности, сочетаний, игроков. Возможно, из-за этого поиска раскроются Арда Гюлер и Эндрик, которые неплохо смотрятся. Сейчас они не имеют статуса основных футболистов, но, может быть, данная ситуация будет для них шансом.

Команде нужно решить проблему игрового дисбаланса. Известно, что 43% атак «Реала» проходят левым флангом, 34% – правым, а по центру всего лишь 23%.

Бесполезный игрок

О Мбаппе не хочется много писать, главное то, что он бесполезен при игре в обороне. Уже только этот пробел заставляет думать, что Килиан не является игроком мирового уровня. Конечно, кто-то может сказать, что такой вопрос был с КриРо, однако тот забивал более 40 мячей, француз же такой результативности не показывает.

Мы перечислили практически все проблемы «Реала». Можем сказать точно, что краски сгущать не стоит хотя бы потому, что на становление команды есть ещё три месяца. Да и знать свои проблемы – это уже большое дело, так как знаешь, над чем нужно поработать. Бывают случаи, когда кажется, что всё делаешь правильно, а результатов нет. В Мадриде все проблемы известны, и «Реал» не был бы «Реалом», если бы пустил всё это на самотек.

В любом случае за «сливочными» будет очень интересно наблюдать: какие изменения происходят, что меняется на поле и как меняется результат. Кто-то в отношении нынешних проблем «Реала» оптимист, кто-то реалист, кто-то пессимист, однако людей, равнодушных к ситуации «сливочных», нет.

Антон Карасевич

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