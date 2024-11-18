Ромарио назвал будущего победителя Ла Лиги

Бывший бразильский футболист Ромарио поделился своим прогнозом на исход чемпионской гонки в Ла Лиге.

В настоящий момент «Барселона» опережает мадридский «Реал» на шесть очков, однако «сливочные» провели на один матч меньше.

«Обычно я не большой любитель футбола, но трудно не обратить внимание, если играет «Барселона». У «Барсы» отличная команда. Думаю, в этом сезоне мы снова станем чемпионами. Рафинья – один из лучших в мире. Бразильцы гордятся им», – цитирует Mundo Deportivo знаменитого экс-нападающего, выступавшего за «сине-гранатовых» с лета 1993 года по январь 1995.

23 ноября каталонский гранд сыграет на выезде против «Сельты».