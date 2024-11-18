«Реал» может расстаться с полузащитником

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может сменить клуб.

28-летний футболист получает крайне мало игровой практики в нынешнем сезоне, из-за чего вопрос его вероятного ухода снова стал актуальным. По сообщениям Diario AS, у хавбека вновь появился вариант с возвращением в «Бетис».

Дани Себальос принял участие в шести матчах «сливочных» в текущей кампании. В стартовом составе игрок вышел всего однажды – как раз в поединке с «Бетисом» (2:0).

Трансферная стоимость испанца, по версии экспертов портала Transfermarkt, составляет 4 млн евро. Контракт полузащитника с «Реалом» рассчитан до 2027 года.