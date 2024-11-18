Названа новая предполагаемая дата возвращения тер Штегена после травмы

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжает восстановление после травмы.

Немецкий футболист выбыл из-за разрыва сухожилия надколенника, полученного в сентябрьском матче против «Вильярреала». По данным журналиста Феррана Корреаса, тер Штеген проходит инновационное лечение, что позволит ему вернуться к полноценным нагрузкам раньше предполагаемого срока. Не исключено, что уже в апреле вратарь будет доступен для участия в матчах.

Согласно изначальным прогнозам, Марк-Андре тер Штеген должен был вернуться в строй летом, после завершения сезона.

До травмы 32-летний кипер успел провести семь матчей за команду Ханса-Дитера Флика.