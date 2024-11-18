Ван дер Ваарт – о Френки де Йонге: «Он должен вернуться домой»

Бывший нидерландский футболист Рафаэль ван дер Ваарт считает, что Рональду Куману лучше приберечь Френки де Йонга.

Недавно хавбек «Барселоны» провёл свой первый за долгое время матч за сборную Нидерландов. «Оранжевые» обыграли Венгрию (4:0), а 27-летний футболист признался, что всё ещё испытывает болевые ощущение после травмы.

По мнению ван дер Ваарта, де Йонгу не следует играть в ближайшем выездном поединке с Боснией и Герцеговиной.

«Он хорошо сыграл в прошлый раз, хотя может и должен выступать ещё лучше. Сейчас для него важно поддерживать себя в оптимальном состоянии. Френки очень важен для сборной, он способен приносить огромную пользу. Если бы это зависело от меня, я бы попросил его вернуться домой. Лишние поездки для него сейчас ни к чему. Ему нужно быть осторожным с лодыжкой, эта проблема весьма опасна», – приводит Sport слова ван дер Ваарта.