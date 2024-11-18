Модрич ответил на вопрос о возвращении в чемпионат Хорватии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался на тему возможного возвращения на родину.

39-летнего футболиста связывают с переходом в загребское «Динамо». Именно в этом клубе начиналась карьера звёздного хавбека.

«Возвращение в чемпионат Хорватии? Посмотрим, но сейчас я об этом не думаю.

Я рад за Ракитича. Он вернулся, и сейчас у него всё хорошо. Мы с ним часто общаемся. Я слежу за «Хайдуком», «Динамо» и всеми остальными клубами. Я смотрю матчи ради развлечения, когда возникает возможность», – цитирует Madrid Xtra ветерана «Реала».

Недавно главный тренер загребского «Динамо» признался, что хотел бы видеть Модрича в своей команде.