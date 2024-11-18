Беллингем получил награду лучшему игроку матча Англия – Ирландия

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча сборных Англии и Ирландии (5:0).

21-летний футболист отметился двумя результативными передачами – он ассистировал Джорроду Боуэну и Тэйлору Харвуду-Беллису на 76-й и 79-й минутах встречи. Именно хавбек «сливочных» получил приз лучшему игроку поединка от УЕФА.

Сборная Англии финишировал первой в своей группе Лиги наций, добившись повышение в лигу А. Англичане набрали те же 15 очков, что и греки, но оказались выше за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

Джуд Беллингем не остаётся без результативных действий уже в третьем матче подряд. Во встрече с Грецией он отдал голевую передачу, а в игре против «Осасуны» стал автором гола и ассиста.