Педри рассказал, как справляется с напряжённым календарём

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о перегруженном графике матчей.

Многие игроки жалуются на слишком напряжённый календарь. Хавбек «сине-гранатовых» признался, что нашёл способ бороться с чрезмерной нагрузкой.

«Слишком много матчей? Да, это правда. Важно найти то, что помогает вашему организму быстрее восстанавливаться, и мне удалось это найти», – передаёт Barca Universal слова 21-летнего игрока сборной Испании.

В понедельник испанская национальная команда примет на своём поле соперников из Швейцарии в рамках Лиги наций. Встреча стартует в 22:45 по московскому времени.