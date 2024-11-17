Педри ответил на вопрос о новом контракте с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, как обстоят дела в переговорах с клубом по новому контракту.

Действующее соглашение 21-летнего футболиста истекает в середине 2026 года. В «Барселоне» неоднократно заявляли о намерении заключить с испанцем новый долгосрочный договор.

«Продление моего контракта? Я спокоен на этот счёт, всё в порядке», – ответил хавбек на пресс-конференции в преддверии матча сборной Испании против Швейцарии, который состоится в понедельник.

Педри принадлежит «Барселоне» с 2019 года. В текущем сезоне он отметился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами, проведя 17 поединков за команду Ханса-Дитера Флика.