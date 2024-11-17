Защитник «Атлетико» Мадрид Аксель Витсель может покинуть клуб после окончания текущего сезона.

Как утверждает Relevo, в настоящий момент стороны не ведут никаких переговоров о продлении контракта Витселя, который истекает в июне 2025 года. По данным источника, «Атлетико» нацелился на омоложение состава, по этой причине «матрасники» не планируют предлагать договор 35-летнему бельгийцу. Кроме того, боссы испанского коллектива хотят разгрузить зарплатную ведомость.

Напомним, Витсель выступает за «Атлетико» с 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 встречах и оформил один ассист.