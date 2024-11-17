Анчелотти может оставить Куртуа в запасе «Реала» – названа причина

«Реал» готовится к гостевому матчу чемпионата Испании против «Леганеса». В испанской прессе пишут о том, что голкипер Тибо Куртуа восстановился после травмы, полученной пару недель назад. Впрочем, как сообщает Defensa Central, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти хочет действовать осторожно. Итальянец переживает, что для Куртуа это уже вторая мышечная травма в сезоне. Анчелотти не собирается торопиться, поэтому против «Леганеса» может сыграть Андрей Лунин.

Матч между «Леганесом» и «Реалом» состоится в воскресенье, 24 ноября. А уже через три дня команде Карло Анчелотти предстоит провести поединок Лиги чемпионов против «Ливерпуля».