Де ла Фуэнте – об игроке «Барселоны» Касадо: «Он нас удивил»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о полузащитнике «Барселоны» Марке Касадо.

21-летний игрок дебютировал за «красную фурию» в поединке с Данией, который состоится в пятницу и завершился победой испанцев со счётом 2:1. Представитель «сине-гранатовых» вышел на замену по ходу второго тайма.

«Касадо удивил нас всех, – признаётся де ла Фуэнте. – Он молодой, но уже достаточно зрелый игрок. Это одна из его сильных сторон помимо игровых качеств. Именно поэтому у него всё так здорово получается», – заявил рулевой испанской национальной команды в преддверии матча против Швейцарии, который состоится в понедельник.