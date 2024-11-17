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Де ла Фуэнте – об игроке «Барселоны» Касадо: «Он нас удивил»

17 Ноября 2024 • 22:14 Комментировать
Испания
...
Швейцария
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Через 23 ч. 41 мин.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о полузащитнике «Барселоны» Марке Касадо.

21-летний игрок дебютировал за «красную фурию» в поединке с Данией, который состоится в пятницу и завершился победой испанцев со счётом 2:1. Представитель «сине-гранатовых» вышел на замену по ходу второго тайма.

«Касадо удивил нас всех, – признаётся де ла Фуэнте. – Он молодой, но уже достаточно зрелый игрок. Это одна из его сильных сторон помимо игровых качеств. Именно поэтому у него всё так здорово получается», – заявил рулевой испанской национальной команды в преддверии матча против Швейцарии, который состоится в понедельник.

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