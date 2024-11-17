Игрок молодёжной сборной Испании: «Надеюсь, однажды перейду в «Барселону»

Атакующий полузащитник «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро не скрывает желания выступать за «Барселону».

Интерес к 21-летнему футболисту приписывался различным топ-клубам, включая «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Сам испанец признался, что надеется попробовать силы в составе каталонского гранда.

«Я счастлив в «Лас-Пальмасе» и не думаю об уходе, но в будущем надеюсь перебраться в такой большой клуб, как «Барселона», – приводят испанские СМИ слова Молейро.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги на счету молодой звезды «Лас-Пальмаса» четыре забитых мяча в 13 поединках. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Альберто Молейро в 20 млн евро.