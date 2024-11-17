Известна позиция Флика по Пау Виктору

Стало известно, как главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик относится к молодому форварду команды Пау Виктору.

По информации Diario Sport, в ближайших матчах Виктор получит больше шансов от Флика. Сообщается, что немецкий специалист рассчитывает на 22-летнего испанца и не хочет отдавать его в аренду в январе.

Напомним, «Барселона» приобрела Виктора в июле текущего года. В составе каталонцев он принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, отметился одним забитым мячом и стал автором одного голевого паса.

В 14-м туре чемпионата Испании «Барселона» встретится на выезде с «Сельтой». Игра между командами пройдет 23 ноября.