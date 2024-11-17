С лета 2023 года Н’Голо Канте выступает в Саудовской Аравии. При этом полузащитник по-прежнему показывает высокий уровень игры, что позволяет ему быть одним из лидеров сборной Франции.

Как сообщает портал TodoFichajes, подписать Канте хочет мадридский «Атлетико». «Матрасники» пытались заполучить француза прошлым летом, но не вышло. В 2025 году мадридцы могут предпринять ещё одну попытку.

«Атлетико» нужно будет договориться с «Аль-Иттихадом», а также с самим Канте. В Саудовской Аравии 33-летний француз зарабатывает 100 миллионов евро в год. «Матрасники», понятное дело, не станут платить столько. Н’Голо придётся пойти на существенное снижение оклада, чтобы вернуться в европейский футбол.