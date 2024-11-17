«Ошибка «Реала»: Экс-игрок АПЛ высказался о Мбаппе

Бывший футболист «Уотфорда» Трой Дини высказался о ситуации Килиана Мбаппе в «Реале».

«Я думал, что Мбаппе был тем же недостающим звеном, как было в «Манчестер Сити» с Эрлингом Холанном. Я ожидал, что Мбаппе будет много забивать, а «Реал» будет практически невозможно остановить. Глядя на то, что происходит, я прихожу к выводу, что эго Мбаппе взяло верх над трудовой этикой. В «ПСЖ» у него была полная свобода, и ожидания были не такими уж высокими – они спокойно выигрывали лигу. В «Реале» от тебя ждут победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Думаю, это немного давит.

Я знаю, что это прозвучит странно, но я не думаю, что Мбаппе является прирождённым форвардом. Он не может играть слева, ведь там есть Винисиус Жуниор. В этой ситуации «Реал» допустил ошибку. Они выбрали имя и бренд, которые обеспечат продажи футболок, а не то, что будет приносить им победы. Возможно, Мбаппе придётся подумать о том, чтобы играть справа», - сказал Дини talkSPORT.

Дини: «Салах – не игрок мирового класса»