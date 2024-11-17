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Павлюченко ответил, сколько ещё лет может играть Модрич

17 Ноября 2024 • 16:56 Комментировать
Леганес
...
Реал Мадрид
24.11 20:30

Бывший форвард «Тоттенхэма» и поклонник «Реала» Роман Павлюченко высказался о хавбеке «сливочных» Луке Модриче.

По мнению Павлюченко, Модрич никогда не устает и может за день провести даже два матча.

«Зная его физические данные, Лука 100% может еще года три-четыре поиграть на высшем уровне. Я знаю, что это рабочая лошадка», — цитирует Павлюченко Metaratings.

Напомним, Модрич выступает за «Реал» с 2012 года, перебравшись из «Тоттенхэма», за который играл вместе с Павлюченко.

В нынешнем сезоне 39-летний хорват принял участие в 17 встречах с учетом всех турниров и сделал три результативные передачи.

Действующий контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года.

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