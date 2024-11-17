Появилась новая информация о состоянии Ямаля и Левандовски

Ближайший матч «Барселона» проведёт 23 ноября – против «Сельты» на выезде. На страницах издания AS появилась информация о кадровой ситуации в стане «сине-гранатовых». По данным источника, лодыжка Ламина Ямаля не болит, когда он надевает защитную повязку. А вот без повязки талантливый вингер ещё испытывает дискомфорт. На сегодняшний день план состоит в том, чтобы Ямаль остался в запасе на матч против «Сельты» и смог отыграть после выхода на замену 20-25 минут.

А вот Роберт Левандовски, Эрик Гарсия и Эктор Форт к матчу в Виго будут готовы на все 100 процентов.

«Барселона» сейчас располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.