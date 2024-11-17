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Стала известна позиция «Барселоны» по будущему Щесны

17 Ноября 2024 • 15:37 Комментировать

После серьёзной травмы Марка-Андре тер Штегена «Барселона» в срочном порядке подписала вратаря Войцеха Щесны. Поляку пришлось снимать с перчатки с гвоздя – в конце лета он объявлял о завершении карьеры.

Щесны ещё не играл за «Барселону» - основным вратарём сейчас является Иньяки Пенья. При этом в каталонском клубе довольны тем, как работает польский футболист. В стане «сине-гранатовых» считают отношение Щесны к делу образцовым. Если ничего не изменится, то «Барселона» будет вести переговоры по продлению контракта с Войцехом ещё на один сезон. Об этом на своих страницах пишет Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Войцех Щесны
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