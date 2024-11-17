Беллингем недоволен в «Реале» - названа причина

Полузащитник Джуд Беллингем недоволен своей ситуацией в «Реале». Как известно, после прихода в клуб Килиана Мбаппе роль Беллингема на футбольном поле изменилась. Если раньше англичанин играл ближе к атаке, то теперь ему приходится выполнять больше черновой работы.

Как сообщает Marca, Беллингем не чувствует себя комфортно в новой роли и сталкивается с большей физической нагрузкой. Англичанин считает, что новая роль ограничивает его и не позволяет раскрываться в полной мере.

В сезоне 2024/2025 Джуд Беллингем поучаствовал в 13 матчах, в которых записал на свой счёт один гол и четыре результативных паса на партнёров.