Глеб: «Флик – красавчик, я в него не верил, но ошибся»

Экс-полузащитник «Барселоны» Александр Глеб признал, что был не прав в оценке способностей тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика, который принял команду перед началом сезона.

- Не думал, что немецкий специалист сможет наладить такую атмосферу в «Барселоне», выстроить игру. Флик – красавчик. Я в него не верил, но ошибся, - приводит слова белорусского экс-футболиста Metaratings.

Также Глеб добавил, что с бывшим одноклубником и прошлым наставником «Барселоны» Хави не общается по причине языкового барьера. У них было тесного контакта и в 2008-2011 году, когда Глеб играл на «Камп Ноу».

«Барселона» уверенно лидирует в Ла Лиге после трети сезона.