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Пике сделал выбор между Роналду и Месси

17 Ноября 2024 • 09:38 Комментировать (1)

Бывший футболист Херард Пике, выступавший за каталонскую «Барселону» и сборную Испании, высказал мнение об аргентинском форварде Лионеле Месси.

«Лео всегда отличался от других игроков. Роналду очень крут, но Месси – инопланетянин. Он не с нашей планеты. Я наблюдал за его тренировками, Лионель делает невероятные вещи. Больше никогда не будет игрока с таким быстрым мышлением», - передает слова испанца Corriere dello Sport.

Напомним, что Месси является воспитанником академии «Барселоны». С лета прошлого года 37-летний нападающий выступает за американский клуб «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Криштиану Роналду Лионель Месси Херард Пике ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
17 Ноября 2024 в 10:27
Пике неправ.. Так быстро "подтереться" шарфами Хиляля может только Авейру.. Непревзойдённое "мышление".. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
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