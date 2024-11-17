Пике сделал выбор между Роналду и Месси

Бывший футболист Херард Пике, выступавший за каталонскую «Барселону» и сборную Испании, высказал мнение об аргентинском форварде Лионеле Месси.
«Лео всегда отличался от других игроков. Роналду очень крут, но Месси – инопланетянин. Он не с нашей планеты. Я наблюдал за его тренировками, Лионель делает невероятные вещи. Больше никогда не будет игрока с таким быстрым мышлением», - передает слова испанца Corriere dello Sport.
Напомним, что Месси является воспитанником академии «Барселоны». С лета прошлого года 37-летний нападающий выступает за американский клуб «Интер Майами».
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