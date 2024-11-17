Пике сделал выбор между Роналду и Месси

«Лео всегда отличался от других игроков. Роналду очень крут, но Месси – инопланетянин. Он не с нашей планеты. Я наблюдал за его тренировками, Лионель делает невероятные вещи. Больше никогда не будет игрока с таким быстрым мышлением», - передает слова испанца Corriere dello Sport.