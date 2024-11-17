Пике высказался о президенте «Реала»

Бывший футболист «Барселоны» Херард Пике рассказал, что думает о президенте мадридского «Реала» Флорентино Пересе.

Высказываясь о главе «королевского клуба», экс-защитник упомянул проект Суперлиги Европы, который тот активно продвигает.

«Перес – очень могущественный человек. У него есть свои битвы, свои противники, но его Суперлига всё ещё жива», – передаёт Diario AS слова известного в прошлом игрока «сине-гранатовых».

Херард Пике завершил футбольную карьеру в конца 2022 года.

Согласно данным различных источников, Флорентино Перес хочет запустить европейскую Суперлигу уже в следующем году.