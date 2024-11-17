Тренер загребского «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Модрича

Рулевой загребского «Динамо» Ненад Белица прокомментировал информацию о возможном возвращении Луки Модрича в клуб.

Контракт 39-летнего полузащитника с мадридским «Реалом» истекает по окончании текущего сезона. В СМИ уже давно ходят разговоры о вероятном переходе хорватской звезды в «Динамо» Загреб перед завершением карьеры. Именно в этом клубе хавбек начинал путь в профессиональном футболе.

«Возвращение Модрича в «Динамо»? Кто не хотел бы видеть такого игрока в своей команде? Надеюсь, он завершит свою карьеру именно здесь», – приводит Goal слова Белицы.

Лука Модрич выступал в системе хорватского гранда с 2001 по 2008 год, после чего перебрался в «Тоттенхэм». Цвета «Реала» футболист представляет с 2012 года.