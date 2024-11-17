Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер загребского «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Модрича

17 Ноября 2024 • 07:23 Комментировать
Леганес
...
Реал Мадрид
24.11 20:30

Рулевой загребского «Динамо» Ненад Белица прокомментировал информацию о возможном возвращении Луки Модрича в клуб.

Контракт 39-летнего полузащитника с мадридским «Реалом» истекает по окончании текущего сезона. В СМИ уже давно ходят разговоры о вероятном переходе хорватской звезды в «Динамо» Загреб перед завершением карьеры. Именно в этом клубе хавбек начинал путь в профессиональном футболе.

«Возвращение Модрича в «Динамо»? Кто не хотел бы видеть такого игрока в своей команде? Надеюсь, он завершит свою карьеру именно здесь», – приводит Goal слова Белицы.

Лука Модрич выступал в системе хорватского гранда с 2001 по 2008 год, после чего перебрался в «Тоттенхэм». Цвета «Реала» футболист представляет с 2012 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Динамо Загреб Ненад Белица ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Ноября
07:43
Пике высказался о президенте «Реала»
07:23
Тренер загребского «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Модрича
06:30
Ямаль – лидер по обводкам в Ла Лиге, Мбаппе – четвёртый 1
06:08
Известна позиция Переса по трансферам «Реала»
05:13
«Ты или Рамос?»: Пике ответил, кто сильнее
02:51
«Реал» не ведёт переговоров по Лапорту
01:58
«Реалу» предложили услуги игрока «Байера»
01:40
Рамос несколько раз звонил в «Реал»
16 Ноября
20:11
Стало известно, кто покинет «Реал» после прихода Дэвиса 1
19:56
Агент Дэвиса лжёт — защитник договорился с «Реалом»
15 Ноября
19:21
Кроос не исключил, что вернётся в «Реал» 3
17:16
Эрмосо отреагировал на слухи о «Реале»
04:46
Лапорт хочет перейти в «Реал», но есть серьёзная проблема
02:30
Модрич назвал самый важный трофей в своей карьере
00:26
Винисиус – второй по средней оценке в Ла Лиге в 2024 году, Левандовски – третий
14 Ноября
22:37
В «Реале» приняли решение по Алабе
04:42
Рамос предложил свои услуги «Реалу» – известен ответ 1
02:12
Лапорт дал ответ на вопрос о переходе в «Реал» 1
02:03
Алаба может вернуться на поле раньше, чем предполагалось
13 Ноября
21:54
В «Реале» определили игрока, который сможет заменить Крооса
20:57
Порро отреагировал на информацию об интересе «Реала»
15:36
Не все в «Реале» хотят покупать новичков 1
05:28
Начо ответил, стоит ли «Реалу» возвращать Рамоса
04:52
Начо высказался о проблемах Мбаппе в «Реале»
04:22
Начо оценил шансы «Реала» в борьбе за чемпионство с «Барселоной»
03:14
Экс-капитан «Реала» Начо выбрал между Родри и Винисиусом 1
03:02
«Реал» включил в список интересов ещё одного защитника
01:10
Президент Ла Лиги Тебас: «Перес сказал, что «Реал» спасёт футбол» 2
00:01
Президент Ла Лиги выбрал между «Реалом» Анчелотти и «Барселоной» Гвардиолы 1
12 Ноября
23:20
19-летний экс-игрок «Реала» объявил о завершении карьеры 2
22:23
«Реал» претендует на двух защитников стоимостью в 60-70 млн евро 1
20:52
«Реал» или «Барселона»: Дэвис выбрал новый клуб 1
20:39
Батурина отказал «Реалу» — за игроком следит «Барселона»
16:48
Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой 20
11 Ноября
06:47
«Реал» мог подписать Калафьори – названа причина отказа 2
06:15
Винисиус обратился к Милитао
10 Ноября
22:57
Рамос лайкает посты с призывами вернуть его в «Реал»
21:22
Идальго: «Разговоры о кризисе «Реала» далеки от правды»
06:53
«Реал», «Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на игрока с ценником в 40 млн евро
04:38
Ван Нистелрой сравнил давление в «Манчестер Юнайтед» и «Реале» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛЕГАНЕС РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Реал» готов продать Винисиуса за 250 млн евро при одном условии Карпин сделал предложение Дзюбе и Кержакову 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Фернандеш: «Есть много вещей, которые вы не знаете о Криштиану Роналду» Саа назвал первую ошибку Аморима в «Манчестер Юнайтед» 5 игроков с российским паспортом, которых может приобрести «Спартак»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Из-за них «Зенит» мог потерять очки: три худших игрока матча против «Ахмата» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки
Спортивные новости
«Локомотив» выиграл у «Торпедо» и закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ Фриц победил Зверева и пробился в финал Итогового турнира АТР Рыбин похвалил «Колорадо» за расположение к Ничушкину Корешков считает Джонса фаворитом в поединке с Миочичем Тренер Янчук: «Хачанову всегда не хватало мастерства, которое есть у Медведева и Рублёва» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Ноября
07:43 · Испания. Ла Лига
Пике высказался о президенте «Реала»
07:32 · Англия. Премьер-лига
Названы претенденты на звезду «Реал Сосьедада» Кубо
07:23 · Испания. Ла Лига
Тренер загребского «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Модрича
06:30 · Испания. Ла Лига
Ямаль – лидер по обводкам в Ла Лиге, Мбаппе – четвёртый 1
06:08 · Испания. Ла Лига
Известна позиция Переса по трансферам «Реала»
05:50 · Англия. Премьер-лига
Лучшая реализация в топ-лигах: «Барселона» – первая, «Реал» – 15-й, «Манчестер Юнайтед» – 92-й
05:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» наградит Иньиго Мартинеса за качественную игру
05:13 · Испания. Ла Лига
«Ты или Рамос?»: Пике ответил, кто сильнее
04:31 · Испания. Ла Лига
«Реал» получил более 100 звонков от агентов защитников
02:51 · Испания. Ла Лига
«Реал» не ведёт переговоров по Лапорту
01:58 · Германия. Бундеслига
«Реалу» предложили услуги игрока «Байера»
01:40 · Испания. Ла Лига
Рамос несколько раз звонил в «Реал»
01:31 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг – о своём состоянии: «Неприятные ощущения остаются»
00:44 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» приняли решение по Кристенсену
16 Ноября
22:49 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма, которую «Арсенал» готов выделить на трансфер Рафиньи слухи
20:11 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кто покинет «Реал» после прихода Дэвиса 1 слухи
17:15 · Испания. Ла Лига
Раскрыта информация о будущем Араухо в «Барселоне» 1 слухи
17:12 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет купить звезду «Барселоны» 3
14:48 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» расстанется с основным защитником летом из-за финансовых трудностей
14:07 · Испания. Ла Лига
Лаудруп раскритиковал Мбаппе за игру в «Реале»
13:17 · Англия. Премьер-лига
Пике: «Я мог перейти в «Ювентус»
12:31 · Испания. Ла Лига
Анчелотти принял решение по «Реалу» 2
10:59 · Германия. Бундеслига
Агент Дэвиса прокомментировал информацию о переходе в «Реал»
10:33 · Испания. Ла Лига
В «Реале» решили, кто может временно заменить Анчелотти 1
10:25 · Англия. Премьер-лига
Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной» 2
Все новости