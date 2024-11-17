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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямаль – лидер по обводкам в Ла Лиге, Мбаппе – четвёртый

17 Ноября 2024 • 06:30 Комментировать
Сельта
...
Барселона
23.11 23:00

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль чаще всех обыгрывает соперников в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

17-летний игрок совершил 34 успешные попытки дриблинга в 12 матчах – наивысший показатель в чемпионате Испании на текущий момент. Второе место, по данным WhoScored, занимает Винисиус Жуниор из мадридского «Реала», обыгравший оппонентов 33 раза при таком же количестве проведённых поединков. Третий – Чидера Эджуке из «Севильи» с 31 обводкой в девяти играх. Такой же показатель и у Килиана Мбаппе, однако звёздный форвард «сливочных» провёл на два матча больше.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 33 очками после 13 туров. «Реал» – второй с 27 баллами и одной встречей в запасе. Третьим идёт мадридский «Атлетико» – 26 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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