Известна позиция Переса по трансферам «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен усилить команду в 2025 году.

Самой проблемной зоной в составе «сливочных» остаётся линия обороны. Гранду Ла Лиги приписывается интерес к многочисленным центральным и правым защитникам, но до конкретики пока не доходит. По данным журналиста Маттео Моретто, на следующий год у Переса действительно запланированы громкие подписания, однако основная ставка главы «Реала» будет сделана на летние сделки – в январе особой активности пока не предвидится.

«Реал» занимает второе место в Ла Лиге с 27 набранными очками после 12 проведённых игр. Отставание от «Барселоны» составляет шесть очков при одном матче в запасе.