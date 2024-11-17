«Барселона» наградит Иньиго Мартинеса за качественную игру

В «Барселоне» готовы поощрить Иньиго Мартинеса за впечатляющие выступления в текущем сезоне.

33-летний центральный защитник стал незаменимым игроком стартового состава «сине-гранатовых» при Хансе-Дитере Флике. По сообщениям журналиста Хорди Хиля, в «Барселоне» настолько впечатлены игрой Мартинеса, что готовы заключить с ним новый контракт, хотя в действующем договоре предусмотрена опция автоматического продления при участии в 60% матчей.

Нынешнее соглашение Иньиго Мартинеса с каталонским грандом истекает летом 2025 года. На счету футболиста два забитых мяча и два результативных паса в 16 поединках за команду Флика во всех турнирах.