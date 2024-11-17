«Ты или Рамос?»: Пике ответил, кто сильнее

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике ответил на вопрос о сравнении с Серхио Рамосом.

Двух испанских центрбеков часто сравнивали во времена их выступления за «Барселону» и мадридский «Реал».

«Кто из нас сильнее? В спортзале – Рамос», – приводит Managing Barca ответ 37-летнего экс-футболиста «сине-гранатовых».

Херард Пике завершил игровую карьеру в конце 2022 года. 38-летний Серхио Рамос по-прежнему не повесил бутсы на гвоздь, но не может найти себе новый клуб после ухода из «Севильи» летом нынешнего года.

В составе сборной Испании Пике и Рамос выигрывали чемпионат мира и чемпионат Европы. Также на счету обоих по четыре победы в Лиге чемпионов.