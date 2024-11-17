«Реал» получил более 100 звонков от агентов защитников

Мадридскому «Реалу» предстоит решить проблемы в защите. Недавно «сливочные» потеряли Эдера Милитао, который надолго выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки. По информации Marca, за последние дни в офис «Реала» поступило более 100 звонков от агентов, предлагающих «королевскому клубу» своих клиентов, которые, по их мнению, могли бы стать решением кадровых трудностей в обороне.

Ранее в числе потенциальных новичков мадридского гранда назывались Эмерик Лапорт, Джонатан Та, Серхио Рамос, Марио Эрмосо и многие другие. Руководство клуба не торопится с принятием решения по усилению состава.