«Реал» не ведёт переговоров по Лапорту

В мадридском «Реале» пока не начали работу над подписанием центрального защитника «Аль-Насра» Эмерика Лапорта.

Испанец считается приоритетной трансферной целью «сливочных» на январь. Сам 30-летний футболист, по слухам, очень заинтересован в переезде в Мадрид, однако переговоры пока не ведутся. Как сообщает Marca, в «Реале» высоко оценивают способности Лапорта, но пока не предпринимают никаких действий. Сделка может оказаться трудной с финансовой точки зрения.

Эмерик Лапорт выступает за саудовский «Аль-Наср» с момента перехода из «Манчестер Сити» в августе прошлого года. Трансферная стоимость игрока сборной Испании, по версии экспертов портала Transfermarkt, составляет 20 млн евро.