Рамос несколько раз звонил в «Реал»

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос неоднократно пытался устроить своё возвращение в клуб.

38-летний экс-капитан «сливочных» остаётся в статусе свободного агента, поэтому мог бы беспрепятственно помочь команде решить возникшие проблемы в центре обороны. По информации Marca, испанский ветеран несколько раз звонил в «Реал», выражая готовность подписать контракт, однако в клубе были непреклонны – никаких планов по возвращению Рамоса нет.

Центрбек представлял цвета мадридского гранда с 2005 по 2021 год, после чего стал свободным агентом и перебрался в «ПСЖ». В прошлом сезоне Рамос выступал за «Севилью».