Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Френки де Йонг – о своём состоянии: «Неприятные ощущения остаются»

17 Ноября 2024 • 01:31 Комментировать
Нидерланды
4:0
Венгрия

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о своём состоянии после матча за сборную Нидерландов.

27-летний футболист сыграл за национальную команду своей страны впервые с сентября прошлого года. Хавбек помог «оранжевым» обыграть сборную Венгрии (4:0), проведя на поле 68 минут.

«Я рад вернуться. Я всё ещё испытываю неприятные ощущения во время игры из-за недавно перенесённой травмы. Мне нужно вернуть уверенность, чтобы делать определённые вещи на поле. Дело не в том, что это рискованно, но пока ощущения не те. Я знал, что так будет. Ситуация должна улучшиться. Мне необходимы игровые минуты, чтобы войти в ритм и набрать оптимальную форму», – поведал де Йонг в послематчевом интервью.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг сборная Нидерландов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Ноября
01:31
Френки де Йонг – о своём состоянии: «Неприятные ощущения остаются»
01:11
Ван Дейк – об инциденте с тренером сборной Венгрии: «Было страшно»
00:50
Сборная Нидерландов разгромила венгров в битве за второе место
16 Ноября
23:07
Матч Лиги наций Нидерланды – Венгрия приостановлен
22:15
Нидерланды - Венгрия: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
12:16
Прогноз на точный счёт матча Нидерланды — Венгрия Лиги наций — 16 ноября 2024
02:18
Нидерланды - Венгрия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
15 Ноября
22:22
Ставка и прогноз на матч Нидерланды — Венгрия Лиги наций УЕФА — 16 ноября 2024
21:07
Актуальная ставка и прогноз на матч Нидерланды — Венгрия Лиги наций УЕФА — 16 ноября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Павлюченко объяснил, почему назвал Дзюбу «псом вонючим» Мостовой — о матче Россия – Бруней: «Нельзя это было делать, это безобразие» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Реал» готов продать Винисиуса за 250 млн евро при одном условии Карпин сделал предложение Дзюбе и Кержакову Фернандеш: «Есть много вещей, которые вы не знаете о Криштиану Роналду» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Рамос предложил свои услуги «Реалу» – известен ответ Саа назвал первую ошибку Аморима в «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Криштиану Роналду получил новую награду Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Из-за них «Зенит» мог потерять очки: три худших игрока матча против «Ахмата» Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки
Спортивные новости
«Локомотив» выиграл у «Торпедо» и закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ Фриц победил Зверева и пробился в финал Итогового турнира АТР Рыбин похвалил «Колорадо» за расположение к Ничушкину Корешков считает Джонса фаворитом в поединке с Миочичем Тренер Янчук: «Хачанову всегда не хватало мастерства, которое есть у Медведева и Рублёва» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Ноября
01:58 · Германия. Бундеслига
«Реалу» предложили услуги игрока «Байера»
01:40 · Испания. Ла Лига
Рамос несколько раз звонил в «Реал»
01:31 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг – о своём состоянии: «Неприятные ощущения остаются»
00:44 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» приняли решение по Кристенсену
16 Ноября
22:49 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма, которую «Арсенал» готов выделить на трансфер Рафиньи слухи
20:11 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кто покинет «Реал» после прихода Дэвиса слухи
17:15 · Испания. Ла Лига
Раскрыта информация о будущем Араухо в «Барселоне» 1 слухи
17:12 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет купить звезду «Барселоны» 3
14:48 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» расстанется с основным защитником летом из-за финансовых трудностей
14:07 · Испания. Ла Лига
Лаудруп раскритиковал Мбаппе за игру в «Реале»
13:17 · Англия. Премьер-лига
Пике: «Я мог перейти в «Ювентус»
12:31 · Испания. Ла Лига
Анчелотти принял решение по «Реалу» 2
10:59 · Германия. Бундеслига
Агент Дэвиса прокомментировал информацию о переходе в «Реал»
10:33 · Испания. Ла Лига
В «Реале» решили, кто может временно заменить Анчелотти 1
10:25 · Англия. Премьер-лига
Родри выбрал между «Реалом» и «Барселоной» 2
15 Ноября
21:24 · Англия. Премьер-лига
Жезус может уйти из «Арсенала» в мадридский клуб 2
20:49 · Испания. Ла Лига
Испанский суперклуб хочет купить Нико Уильямса в 2025 году
19:21 · Испания. Ла Лига
Кроос не исключил, что вернётся в «Реал» 3
18:43 · Италия. Серия А
Раскрыта сумма, которую «Барселона» готова выделить на покупку Кварацхелии 3 слухи
17:28 · Испания. Ла Лига
Де Йонг: «Я думал, когда же это закончится?» 1
17:16 · Италия. Серия А
Эрмосо отреагировал на слухи о «Реале»
15:25 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не сможет купить Александер-Арнольда зимой – названа причина 5
14:40 · Германия. Бундеслига
«Реал» принял решения по Киммиху и Мусиале
14:22 · Испания. Ла Лига
В «Реале» недовольны помощником Анчелотти
13:51 · Испания. Ла Лига
Звезда «Реала» Винисиус послал судью в матче сборной Бразилии 5
Все новости