Френки де Йонг – о своём состоянии: «Неприятные ощущения остаются»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о своём состоянии после матча за сборную Нидерландов.

27-летний футболист сыграл за национальную команду своей страны впервые с сентября прошлого года. Хавбек помог «оранжевым» обыграть сборную Венгрии (4:0), проведя на поле 68 минут.

«Я рад вернуться. Я всё ещё испытываю неприятные ощущения во время игры из-за недавно перенесённой травмы. Мне нужно вернуть уверенность, чтобы делать определённые вещи на поле. Дело не в том, что это рискованно, но пока ощущения не те. Я знал, что так будет. Ситуация должна улучшиться. Мне необходимы игровые минуты, чтобы войти в ритм и набрать оптимальную форму», – поведал де Йонг в послематчевом интервью.