В «Барселоне» приняли решение по Кристенсену

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен вряд ли останется в клубе в следующем году.

Контракт датского футболиста истекает по окончании сезона-2025/26, однако, судя по всему, он покинет ряды «сине-гранатовых» раньше. По данным журналиста Маттео Моретто, клуб готов продать 28-летнего игрока либо в январское трансферное окно, либо предстоящим летом.

Андреас Кристенсен продолжает восстановление после травмы, полученной в матче первого тура Ла Лиги против «Валенсии». С момента прихода в «Барселону» в июле 2022 года центрбек провёл за команду 75 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.