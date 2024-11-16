Появилась информация о будущих планах мадридского «Реала» после трансфера защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Ранее сообщалось, что «сливочные» уже договорились о переходе 24-летнего канадца.

Журналист Хосе Феликс Диас утверждает, что в случае подписания Дэвиса «Реалу» придется расстаться с кем-то из левых защитников. Речь идет о Ферлане Менди и Фране Гарсии.

В текущем сезоне 29-летний Менди принял участие в 14 играх во всех турнирах и не записал в свой актив ни одного результативного балла.

На счету 25-летнего Гарсии 12 выходов на поле в футболке «Реала» и нет голевых действий.