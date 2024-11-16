Раскрыта информация о будущем Араухо в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо продлит трудовой договор с каталонским клубом.

Как утверждает Diario Sport, стороны начали вести переговоры еще в прошлом сезоне, но тогда договориться не удалось. Причиной этому стало недоверие, так «Барселона» думала, что Араухо хочет покинуть клуб, а сторона уругвайца считала, что каталонцы намерены его продать.

Сообщается, что решающим в переговорах стало слово главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика, который рассчитывает на Араухо.

В текущем сезоне Араухо на поле пока не выходил, так как продолжает восстанавливаться после травмы.