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Раскрыта информация о будущем Араухо в «Барселоне» слухи

16 Ноября 2024 • 17:15 Комментировать
Сельта
...
Барселона
23.11 23:00

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо продлит трудовой договор с каталонским клубом.

Как утверждает Diario Sport, стороны начали вести переговоры еще в прошлом сезоне, но тогда договориться не удалось. Причиной этому стало недоверие, так «Барселона» думала, что Араухо хочет покинуть клуб, а сторона уругвайца считала, что каталонцы намерены его продать.

Сообщается, что решающим в переговорах стало слово главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика, который рассчитывает на Араухо.

В текущем сезоне Араухо на поле пока не выходил, так как продолжает восстанавливаться после травмы.

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