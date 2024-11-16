«Валенсия» расстанется с основным защитником летом из-за финансовых трудностей

Защитник «Валенсии» Кристиан Москера с большой долей вероятности клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Алекс Сильвестре, руководство «Валенсии» уведомило футболиста, что планирует заработать на его продаже в летнее трансферное окно. Отмечается, что «Валенсия» будет готова отпустить своего футболиста за 25 миллионов евро из-за финансовых трудностей.

20-летний испанец сыграл 11 матчей за «Валенсию» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Москера уже успел дебютировать за национальную сборную. Контракт Кристиана с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.