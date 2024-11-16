Лаудруп раскритиковал Мбаппе за игру в «Реале»

Известный в прошлом датский футболист Микаэль Лаудруп оценил игру звездного центрфорварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.
«Мбаппе в глазах общественности считается лучшим форвардом мира. Недопустимо, чтобы для гола ему требовалось большое количество моментов. Мы уже видели плохую реализацию от него в играх с «Миланом» и «Барсой». Учитывая его уровень мастерства, нужно забивать чаще, а не пару мячей из десяти моментов», - передает слова Микаэля Sport.es.
В первой половине сезона-2024/2025 Мбаппе сыграл 16 поединков, в которых записал на свой счет восемь голов и два ассиста.
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