Лаудруп раскритиковал Мбаппе за игру в «Реале»

«Мбаппе в глазах общественности считается лучшим форвардом мира. Недопустимо, чтобы для гола ему требовалось большое количество моментов. Мы уже видели плохую реализацию от него в играх с «Миланом» и «Барсой». Учитывая его уровень мастерства, нужно забивать чаще, а не пару мячей из десяти моментов», - передает слова Микаэля Sport.es.