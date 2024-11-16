Анчелотти принял решение по «Реалу»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти определился с планами на будущее. Об этом стало известно порталу Todofichajes.

Согласно данным источника, итальянский специалист хочет остаться на посту главного тренера «королевского» клуба до завершения своего контракта. Срок действия соглашения между Анчелотти и «сливочными» истекает летом 2026 года.

Если итальянец останется в клубе, то придется повременить с приглашением из леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Ожидалось, что специалист возглавит команду следующим летом.

Напомним, что в прошлом сезоне «Реал» под руководством Анчелотти стал чемпионом Ла Лиги и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.