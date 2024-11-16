В «Реале» решили, кто может временно заменить Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может покинуть свой пост в связи с не лучшими результатами команды в первой половине нынешнего сезона. Об этом рапортует AS.

Как стало известно журналистам, боссы «королевского» клуба рассматривают вариант с назначением временного наставника. Им может стать аргентинский специалист Сантьяго Солари. В настоящий момент он работает на посту директора «сливочных». Аргентинец уже тренировал команду с 2018 по 2019 год.

Напомним, что «Реал» в недавних матчах потерпел два домашних поражения. Команда Анчелотти уступила на своем поле каталонской «Барселоне» (0:4) и «Милану» (1:3).