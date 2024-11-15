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Испанский суперклуб хочет купить Нико Уильямса в 2025 году

15 Ноября 2024 • 20:49 Комментировать

Атакующий полузащитник «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс по-прежнему находится в сфере интересов каталонской «Барселоны». Об этом рапортуют журналисты El Chringuito.

«Сине-гранатовые» не смогли заполучить Уильямса в летнее трансферное окно, игрок остался в баскском коллективе. Каталонцы обозначили Нико в качестве приоритетной цели на лето следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании вингер провел 11 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. Срок действующего трудового соглашения между Нико и «Атлетиком» рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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