Кроос не исключил, что вернётся в «Реал»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о возможном возвращении в клуб.

Напомним, минувшим летом немецкий хавбек завершил профессиональную карьеру футболиста после участия в чемпионате Европы – 2024 со сборной Германии.

— Учитывая мою близость с «Реалом», я никогда не стану исключать возможности заняться чем-то в клубе в будущем. Наши отношения с «Реалом» всегда будут особенными, — приводит слова Крооса Eindach mal Luppen.

Кроос выступал за «Реал» с 2014 по 2024 год. За это время он принял участие в 465 матчах, в которых забил 28 голов и сделал 99 результативных передач.