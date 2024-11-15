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Кроос не исключил, что вернётся в «Реал»

15 Ноября 2024 • 19:21 Комментировать
Леганес
...
Реал Мадрид
24.11 20:30

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о возможном возвращении в клуб.

Напомним, минувшим летом немецкий хавбек завершил профессиональную карьеру футболиста после участия в чемпионате Европы – 2024 со сборной Германии.

— Учитывая мою близость с «Реалом», я никогда не стану исключать возможности заняться чем-то в клубе в будущем. Наши отношения с «Реалом» всегда будут особенными, — приводит слова Крооса Eindach mal Luppen.

Кроос выступал за «Реал» с 2014 по 2024 год. За это время он принял участие в 465 матчах, в которых забил 28 голов и сделал 99 результативных передач.

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